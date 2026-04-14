Стало известно, какими колумбийские наемники возвращаются с Украины

Наемники из Колумбии, вступающие в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) для участия в боевых действиях против России, возвращаются домой инвалидами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Ближний Восток и Украину.

«Мне известно о трех парнях, которые вернулись с увечьями, оставшись на 70% инвалидами», — рассказал источник.

Он уточнил, что один из наемников лишился ноги в ходе сражений на Украине. Другой получил осколочные ранения, а также потерял руку. Третий пострадал из-за осколков гранаты, в том числе задевших лицо.

По словам источника агентства, судьба большинства колумбийских наемников ВСУ остается неизвестной.

В марте президент Колумбии Густаво Петро подписал законопроект о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством. Комментируя ситуацию, депутат от правящей коалиции «Исторический пакт» Алехандро Торо назвал решение главы государства «прекрасной новостью».

29 января журналисты РИА Новости сообщили, что ВСУ продолжают вербовать граждан Колумбии, несмотря на утверждение парламентом страны законопроекта о ее присоединении к Конвенции о борьбе с наемничеством.

Ранее на Украине иностранным наемникам предоставили право на получение вида на жительство.

 
Недружественная Венгрия, новые даты начала ЕГЭ и уголовка за пасхальный кальян. Главное за 13 апреля
