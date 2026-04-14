Майские праздники в 2026 году будут самыми короткими за восемь лет

Майские праздники у россиян в 2026 году будут самыми короткими за восемь лет

Предстоящие майские праздники окажутся для россиян самыми короткими за последние восемь лет. Об этом сообщил РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

По его словам, в этом году продолжительность майских праздников будет меньше, чем в предыдущие годы, поскольку не было переноса выходных с новогодних каникул, что обычно практикуется. Таким образом, россияне смогут насладиться отдыхом всего два раза по три дня.

Первая часть праздников пройдет с 1 по 3 мая — с пятницы по воскресенье. Вторая часть будет с 9 по 11 мая, также три дня, но на этот раз с субботы по понедельник из-за переноса выходного дня.

В итоге для работающих на пятидневной неделе в мае запланировано 19 рабочих дней и 12 нерабочих.

Депутат Государственной думы и заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш отметил, что данная информация не распространяется на работников непрерывного производства, экстренных служб, торговых точек, аптек, средств массовой информации, а также на тех, кто работает по сменному графику, например, 2/2 или 3/3. Кроме того, он подчеркнул, что май 2026 года станет одним из самых невыгодных месяцев для планирования отпусков.

