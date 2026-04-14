Короткий менструальный цикл может быть фактором риска развития рака яичников

Короткий менструальный цикл (меньше 25 дней), некоторые гормональные особенности могут создавать определенный предрасполагающий фон для развития рака яичников, рассказал «Газете.Ru» врач-онколог, заведующий отделением клинической фармакологии и химиотерапии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Алексей Румянцев.

«На сегодняшний день адекватного ответа на вопрос, почему у конкретного человека возникает злокачественная опухоль, нет. Мы можем говорить лишь о факторах риска, которые повышают вероятность развития заболевания, но сами по себе не являются достаточной причиной. Например, рак шейки матки: вирус папилломы человека (ВПЧ) — основной фактор риска, однако далеко не каждая носительница ВПЧ заболевает. С опухолями яичников, в принципе, та же картина. Короткий менструальный цикл, некоторые гормональные особенности могут создавать определенный предрасполагающий фон. Но ни один из этих факторов сам по себе не является достаточной причиной для возникновения злокачественной опухоли. Даже мутации в генах BRCA — мощнейший фактор риска, о котором мы уже говорили, не означают, что опухоль разовьется неизбежно», — объяснил онколог.

По словам врача, появление опухоли — это всегда стечение обстоятельств.

«Это случайное совпадение нескольких событий, которые приводят к злокачественной трансформации клетки. С одной стороны, должна возникнуть сама мутация. С другой, иммунная система должна эту клетку не распознать и не уничтожить, создав ей условия для размножения. Это всегда случайная цепочка событий. Когда пациенты спрашивают меня: «Почему это случилось со мной?», я отвечаю, что можно сказать сложно, а можно просто. Простой ответ — вам просто не повезло. Более сложные конструкции, по сути, ничего к этому не добавляют. Хотя факторы риска существуют, и на некоторые из них можно влиять, снижая вероятность заболевания», — заметил доктор.

