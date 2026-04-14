Ветврач запретил кормить бездомных животных отходами со стола

Ветврач Давыдов: нельзя кормить бездомных животных колбасой и дошираком
Многие люди испытывают жалость к животным, которые живут на улице без постоянного жилья и питания, и кормление — способ проявить заботу и помочь им выжить. Однако люди не всегда кормят таких животных правильно, рассказал «Газете.Ru» доктор ветеринарных наук, доцент кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Евгений Давыдов.

«На местах кормления можно обнаружить доширак или варено-копченую колбасу, что категорически нельзя давать животным», — объяснил он.

Остатки острой, жирной, соленой или сладкой пищи со стола могут вызвать у животных расстройства пищеварения, отравления, аллергии и даже серьезные болезни. Некачественная пища способствует развитию инфекций, паразитов и иных заболеваний у бездомных животных, что ухудшает их здоровье и способствует распространению болезней среди других животных и людей.

«Оптимально использовать сухие или влажные корма, предназначенные для собак и кошек. Они сбалансированы по питательным веществам и безопасны для здоровья животных. Из натуральных продуктов подойдут вареное нежирное мясо (курица, говядина) без соли и приправ. Можно давать вареную печень, сердце. Мясо должно быть без костей. Предложите животным отварной рис, гречку, немного тертых овощей (морковь, кабачок) — источник витаминов и клетчатки. Крупы следует готовить без соли и специй», — отметил эксперт.

По словам Давыдова, нужно помнить, что животные должны не только есть, но и пить — важно оставлять для них свежую воду, так как животные нуждаются в гидратации.

