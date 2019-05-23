В Совфеде ответили НАТО на призывы к РФ уйти из Крыма
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что призыв НАТО к России об «уходе» из Крыма демонстрирует «некомпетентность». Об этом сообщает ТАСС.
«Они очень плохо знают историю Крыма, ее национальный состав», — сказал Цеков.
По его словам, армия России базировалась в Крыму «в течении 200 лет».
Он также добавил, что Крым воссоединился с Россией законно и справедливо.
Ранее сообщалось, что НАТО призвали сменить заезженную пластинку о Крыме.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.