В Совфеде ответили НАТО на призывы к РФ уйти из Крыма

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что призыв НАТО к России об «уходе» из Крыма демонстрирует «некомпетентность». Об этом сообщает ТАСС.

«Они очень плохо знают историю Крыма, ее национальный состав», — сказал Цеков.

По его словам, армия России базировалась в Крыму «в течении 200 лет».

Он также добавил, что Крым воссоединился с Россией законно и справедливо.

Ранее сообщалось, что НАТО призвали сменить заезженную пластинку о Крыме.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.