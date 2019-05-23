Литва не позволила ввезти белорусскую ракетную установку в страну

Литовская таможня не пропустила грузовики с белорусской ракетной установкой M20 Missile System Model в страну. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на криминальную службу таможни страны.

Уточняется, что провезти ракетную установку хотели два грузовика. Однако их остановили сотрудники таможни для досмотра. Инспекция установила, что этот груз входит в список военного оборудования, которое имеет ограничения на ввоз.

Как отмечается, грузовики с белорусской установкой развернули обратно.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории страны и дальше будут размешаться российские военные объекты.