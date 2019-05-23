Россия призвала США взять ответственность за преступления в Сирии

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает США признать совершенные коалицией преступления в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Запад критикует российские и сирийские контртеррористические операции. Однако не говорит о последствиях антитеррористических операций, которую проводила коалиция, подвластная США.

Она рассказала, что из-за ударов американской армии и коалиции в ряде провинций Сирии погибли более 13 тысяч человек. Эту информацию подтверждают неправительственные организации, добавила представитель.

«Им следовало бы набраться мужества и все-таки признать ответственность за совершенные в Сирии преступления, а их немало», — заключила Захарова.

Ранее сообщалось, что Россия и США достигли прогресса по Идлибу.