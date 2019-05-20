СМИ раскрыли сексуальный скандал на американской подлодке

В США ведется расследование в отношении поведения персонала подлодки USS Florida после того, как их уличили в неуважительном отношении по отношению к женщинам, пишет Military.com.

Инцидент произошел в прошлом году. Следователи установили, что мужчины ранжировали членов экипажа женского пола этой подлодки в соответствии с их внешними качествами.

Отмечается, что это вторая подлодка в составе ВМС США, на которой работает женский состав. Из 173 членов экипажа было 32 женщины. Как стало известно изданию, мужчины использовали систему оценки женщин, напротив фамилий они ставили «звездочки» и описывали их внешние качества. Был и второй список, в котором оставлялись сексуально откровенные комментарии рядом с каждым именем. Кроме того, женщины терпели непристойные и сексистские шутки в свой адрес.

На почве сексуального скандала был уволен командир подлодки, капитан Грегори Керчер, однако лишь спустя год после инцидента. Оказалоcь, что он не стал открывать расследование, узнав о случившемся. Подлодка базировалась в штате Джорджия.

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