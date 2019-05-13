Россия проведет наблюдательный полет над США

Российские инспекторы полетают над США в рамках Договора по открытому небу, сообщает «Красная звезда».

Отмечается, что российские специалисты будут летать над США на самолете Ту-154МЛК-1 по согласованному с американской стороной маршруту.

Полет запланирован на май.

В свою очередь, специалисты США будут следить за российскими инспекторами во время полета над американскими территориями, в частности за соблюдением условий договора.

Ранее сообщалось, что самолет-разведчик России облетел стратегические базы США.