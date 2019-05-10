Россия не будет участвовать в трибунале по делу моряков, заявили в МИД Украины

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Представитель России не будет участвовать в публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

Трибунал по делу украинских моряков проходит 10 мая в Гамбурге.

«Российский представитель не будет участвовать в заседании, но это не освобождает Россию от необходимости выполнить обязательное решение суда», — отметила Зеленко.

Ранее МИД России заявил, что Киев использует «керченский инцидент» во внутриполитических целях.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.