Россия не будет участвовать в трибунале по делу моряков, заявили в МИД Украины
Представитель России не будет участвовать в публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
Трибунал по делу украинских моряков проходит 10 мая в Гамбурге.
«Российский представитель не будет участвовать в заседании, но это не освобождает Россию от необходимости выполнить обязательное решение суда», — отметила Зеленко.
Ранее МИД России заявил, что Киев использует «керченский инцидент» во внутриполитических целях.
25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.