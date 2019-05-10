Западные СМИ впечатлились парадом Победы

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Западные СМИ поделились впечатлениями от парада Победы, который прошел 9 мая в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

Как отмечается, об этом мероприятии написали многие ведущие издания.

Так, Daily Mail много внимания уделило военной технике, которая была задействована в параде. Масштаб мероприятия также оценила газета The Washington Post.

«Парад ознаменовал 74-ю годовщину разгрома нацистской Германии. В него входило около 13 000 военнослужащих и 130 единиц военной техники...», — отмечает издание.

Журналисты The New York Times процитировали российского президента Владимира Путина, который во время парада подчеркнул актуальность уроков войны, добавив, что Россия будет поддерживать свою обороносопосбность.

Ранее сообщалось, что Путин оценил проведение парада Победы в Москве.