NYT: Китай перехватил код кибероружия США

Китайские агенты перехватили хакерский код Агентства национальной безопасности (АНБ) США и использовали их в атаке против американских союзников и частных европейских и азиатских компаний, пишет The New York Times со ссылкой на выводы IT-компании Symantec.

Этот эпизод является доказательством того, что США потеряли контроль над своим важнейшим киберарсеналом.

Аналитики полагают, что китайцы смогли перехватить хакерский код во время атаки АНБ на их компьютеры в 2016 году. Китайская хакерская группировка Shadow Brokers, получившая доступ к коду, признается экспертами Symantec одной из самых опасных. Как пишет NYT, ее услугами пользуются в том числе КНДР и Россия. Происхождение группы хакеров неизвестно, отмечает газета.

Перехват кода хакерами поднимает вопрос того, должны ли Соединенные Штаты продолжать разрабатывать самые высокотехнологичные секретные виды кибероружия, если не могут держать их под контролем.

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