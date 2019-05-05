Глава минобороны Украины удивился словам Коломойского о войне в Донбассе

Глава украинского минобороны Степан Полторак рассказал, что удивился заявлению олигарха Игоря Коломойского о войне в Донбассе. Об этом он рассказа в интервью украинским СМИ.

До этого Коломойский заявлял, что «Майдан — это плохо».

В ответ на это Полторак подчеркнул, что не ожидал таких слов от человека, который «очень много помогал» ВС Украины.

«Я, честно говоря, был удивлен, потому что думал, что на Украине нет ни одного человека, который бы так думал. Я рассчитывал на то, что украинцы все понимают», — добавил Полторак.

По его мнению, российская сторона является агрессором, а Украина просто хочет защититься.

Ранее в СМИ назвали дату возвращения Коломойского на Украину.