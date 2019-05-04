В Госдуме за флаг вермахта обругали украинских военных

<img src="//img.gazeta.ru/files3/529/7987529/azov-pic905-895x505-79964.jpg">

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал слова военного корреспондента министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) о том, что военные украинского националистического полка «Азов», против которого в России ведется уголовное производство, повесили над своими позициями в Донбассе флаг вермахта. Об этом сообщает RT.

По его словам, эти военные забыли, что их предки воевали во время Великой Отечественной войны, а у большого количества людей погибли родные и близкие.

«Сегодня для них этот флаг является показателем того, что их предки ошибались, а национализм — та идея, которая позволит украинцам быть сверхрасой», — считает Водолацкий.

Он добавил, что подобные действия направлены на то, чтобы максимально рассорить население России и Украины.

Ранее сообщалось, что перед 9 мая военные Украины вывесили нацистский флаг на Донбассе.