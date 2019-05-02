Сроки возвращения Донбасса назвал советник Зеленского
Иван Апаршин, который является советником избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что украинские власти смогут вернуть Донбасс через пять лет. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, к участникам конфликта в Донбассе может быть применена «частичная амнистия».
Он также добавил, что военным путем невозможно вернуть контроль над востоком Украины.
Ранее стало известно, когда Зеленский назовет кандидатов на посты министров.