Сроки возвращения Донбасса назвал советник Зеленского

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Иван Апаршин, который является советником избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что украинские власти смогут вернуть Донбасс через пять лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, к участникам конфликта в Донбассе может быть применена «частичная амнистия».

Он также добавил, что военным путем невозможно вернуть контроль над востоком Украины.

Ранее стало известно, когда Зеленский назовет кандидатов на посты министров.