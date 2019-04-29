Посетят ли иностранные лидеры парад Победы, ответил Песков

<img src="//img.gazeta.ru/files3/945/12151945/upload-RIAN_5737047.HR-pic905-895x505-44065.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что иностранные лидеры не собираются посещать торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, приглашал ли Кремль иностранных лидеров на празднование Дня Победы в 2019 году.

Представитель президента не уточнил, поступали ли в Кремль запросы на посещение праздника от иностранных государств.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодных выплатах ветеранам ко Дню Победы.