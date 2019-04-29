Шойгу обвинил США в развязывании гонки вооружений

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Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является «первым шагом» на пути к гонке вооружений. Об этом сообщает РИА «Новости».

Шойгу обвинил американскую сторону в том, что она «наносит удары» по системе ООН, «манипулирует» международным правом, а также «выхолащивает и разрушает» международные механизмы в сфере ограничения распространения вооружений.

Также министр напомнил, что США в прошлом году поменяли свою позицию иранской ядерной сделке.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет заключить новую ядерную сделку с Россией и Китаем.