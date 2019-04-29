Россию заподозрили в подготовке китов-шпионов

В Норвегии у берегов острова Ингойя местные рыбаки заметили кита-шпиона. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам рыбаков, у белухи на поясе с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга» была экшн-камера. Однако, они отметили, что кит был дружелюбным и даже позволил себя погладить.

Рыбаки сняли с кита камеру, после чего животное поспешно скрылось в воде, уточняет издание.

Норвежские эксперты предположили, что кит с камерой — новый вид шпионов из России, а другие считают, что вряд ли бы российская сторона стала выдавать себя надписью про Санкт-Петербург.