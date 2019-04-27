Боевые пуски из новейших РСЗО проведены под Астраханью

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В Астраханской области артиллеристы выполнили первые боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева.

Как отмечается, «Торнадо-С» отработали огневые задачи по нанесению одиночных и ракетных ударов. Более того, в ходе учений военные отработали задачи по заряжанию пусковых установок боевыми реактивными снарядами.

Уточняется, что более одной тысячи человек приняли участие в учениях. Также были задействованы около 100 боевых единиц техники.

Ранее сообщалось, что силы ЧФ организовали слежение за эсминцем США в Черном море.