Боевые пуски из новейших РСЗО проведены под Астраханью
В Астраханской области артиллеристы выполнили первые боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева.
Как отмечается, «Торнадо-С» отработали огневые задачи по нанесению одиночных и ракетных ударов. Более того, в ходе учений военные отработали задачи по заряжанию пусковых установок боевыми реактивными снарядами.
Уточняется, что более одной тысячи человек приняли участие в учениях. Также были задействованы около 100 боевых единиц техники.
Ранее сообщалось, что силы ЧФ организовали слежение за эсминцем США в Черном море.