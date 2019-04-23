Генерал США рассказал о «слабом месте» американских ВС

Командующий американскими военно-воздушными силами Тод Уолтерс рассказал о существующей в ВС проблеме. Об этом сообщает The National Interest.

По словам Уолтерса, войска Соединенных Штатов стали более мобильными. Кроме того, у улучшились их разведывательные навыки. При этом численности армии EUCOM (Европейского командования вооруженных сил США) недостаточно для того, чтобы нанести удар по подразделениям России, находящимся далеко от линии фронта, т.е. войскам не хватает огневой мощи.

«Мы всегда стремимся стрелять быстрее, точнее и дальше», — сказал Уолтерс.

Ранее сообщалось, что США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией.