Сержанты США оказались не подготовлены к ведению ближнего боя

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Источник в Пентагоне рассказал о недостаточной подготовке сержантов сухопутных войск Соединенных Штатов. Об этом сообщает Military.com.

По словам источников, несмотря на высокий уровень подготовки американских ВС, возможности тренировать небольшие подразделения военных ограничены в силу ряда причин. В результате сержантам не достает навыков ведения ближнего боя. Так, они часто не представляют, как распределить своих подопечных и подготовить плацдарм для «зачистки» помещения. Кроме того, многие не в состоянии ориентироваться на местности с использованием компаса и карты.

Ранее USA Today рассказала о проблемах генеральского состава армии США.