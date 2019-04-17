В Совфеде оценили выход Украины из соглашения о стандартизации вооружения с СНГ
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал решение Украины о прекращении действия соглашения между государствами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники. Об этом сообщает RT.
По его словам, данная инициатива связана с желанием «оттолкнуться» от России.
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«Выбрали этот путь в общем-то давно, еще при прежнем руководстве», — отметил Цеков.
Он добавил, что раньше часть украинских политиков понимала, что всей сложности отношений между государствами, тема вооружения была неприкасаемой.
Ранее сообщалось, что Украина вышла из соглашения о стандартизации вооружения с СНГ.