В Совфеде оценили выход Украины из соглашения о стандартизации вооружения с СНГ

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал решение Украины о прекращении действия соглашения между государствами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники. Об этом сообщает RT.

По его словам, данная инициатива связана с желанием «оттолкнуться» от России.

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«Выбрали этот путь в общем-то давно, еще при прежнем руководстве», — отметил Цеков.

Он добавил, что раньше часть украинских политиков понимала, что всей сложности отношений между государствами, тема вооружения была неприкасаемой.

Ранее сообщалось, что Украина вышла из соглашения о стандартизации вооружения с СНГ.