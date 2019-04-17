Украина вышла из соглашения о стандартизации вооружения с СНГ
Украинский кабмин принял решение о прекращении действия соглашения между государствами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство экономического развития и торговли Украины.
Отмечается, что анализ выявил, что соглашение не имеет практической реализации на Украине, поскольку стандартизирует вооружение под ГОСТы. При этом советские ГОСТы на Украине ликвидированы на 90%, их заменяют европейские стандарты.
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«Будем проводить стандартизацию вооружения и военной техники в соответствии с этим курсом », — отметили в министерстве.
Ранее глава украинского МИДа Павел Климкин поздравил всех украинцев с окончанием действия договора о дружбе с Россией.