Украина вышла из соглашения о стандартизации вооружения с СНГ

Украинский кабмин принял решение о прекращении действия соглашения между государствами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство экономического развития и торговли Украины.

Отмечается, что анализ выявил, что соглашение не имеет практической реализации на Украине, поскольку стандартизирует вооружение под ГОСТы. При этом советские ГОСТы на Украине ликвидированы на 90%, их заменяют европейские стандарты.

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«Будем проводить стандартизацию вооружения и военной техники в соответствии с этим курсом », — отметили в министерстве.

Ранее глава украинского МИДа Павел Климкин поздравил всех украинцев с окончанием действия договора о дружбе с Россией.