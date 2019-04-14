В Кремле прокомментировали позицию Турции по С-400
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», что Москва приветствует безапелляционную позицию Анкары в вопросе закупки российских С-400, несмотря на давление со стороны США, передает РИА «Новости».
По его словам, на Турцию осуществляется беспрецедентное давление, и в мире в настоящее время можно «по пальцам пересчитать» страны, которые могут «вести себя суверенно». К таким странам он отнес Россию и Турцию.
«Мы приветствуем ту позицию, достаточно жесткую и безапелляционную позицию, которую занял президент (Турции Реджеп Тайип. — «Газета.Ru») Эрдоган. Мы считаем, что только такая позиция позволит нам действительно свободно, суверенно выстраивать диалог», — сказал Песков.
Ранее в Турции ответили на угрозы США из-за С-400, призвав Вашингтон не должны выносить в НАТО свои проблемы с конкуренцией на рынке вооружений.