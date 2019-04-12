Беспилотник США заметили у границ России

У западных границ России выполнил разведку американский разведывательный беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.

Отмечается, что летательный аппарат с бортовым номером 112048 взлетел с базы морской авиации Сигонелла на острове Сицилия.

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По данным ресурса, беспилотник вел разведку около Калининградской области. Во время полета он находился в воздушном пространстве Литвы.

Ранее сообщалось, что беспилотник США заметили у линии разграничения в Донбассе.