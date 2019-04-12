Канада обеспокоена действиями России в ОЗХО

МИД Канады выразил обеспокоенность из-за действий России в ОЗХО. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Россия отвергла включение «Новичка» в список химических веществ, запрещенных ОЗХО», — говорится в сообщении.

По мнению ведомства, таким образом российская сторона якобы нарушила международную договоренность.

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Как отмечается, Канада обеспокоена этой «преградой» от России.

Ранее сообщалось, что делегация России раскритиковала решение ОЗХО по «Новичку».