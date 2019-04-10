Шойгу упрекнул подчиненных в «равнодушии и формализме» в вопросе денежных выплат

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что занимающиеся вопросами соцобеспечения работники военного ведомства проявляют «равнодушие и формализм». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Министр во время селекторного совещания Минобороны напомнил, что в последнее время в судах рассматривались дела о соцвыплатах военнослужащим и членам их семей.

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«Должностные лица, которые поставлены на должности, чтобы заниматься вопросами социального обеспечения военнослужащих и членов семей проявляют в таких делах равнодушие и формализм», — сказал Шойгу.

В частности, глава Минобороны привел пример иск вдовы погибшего в Сирии военного, который был отклонен военкоматом, посчитавшим, что женщина решила «поставить себя в положение лица», которое является родственником ветерана боевых действий.

Ранее Шойгу отчитался о перевооружении армии России.