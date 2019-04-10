В США подтвердили намерение ввести санкции против Египта из-за российских Су-35

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Государственный секретарь США Майк Помпео во время слушаний по бюджету на 2020 год подтвердил, что Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении Египта из-за закупки российских истребителей Су-35. Трансляцию выступления Помпео вел телеканал C-Span.

«Мы дали ясно понять, что в случае покупки этих вооружений будут введены санкции в рамках CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». — «Газета.Ru»)», — сказал Помпео.

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Он подчеркнул, что США направили Египту официальное предупреждение об этом намерении. Также Помпео выразил надежду, что Каир откажется от покупки российских истребителей.

Ранее представитель администрации США высокого ранга уже заявляла о возможном введении санкций против Египта из-за покупки российских Су-35.