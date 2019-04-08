Помпео пригрозил Ирану последствиями за нападения на силы США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/969/11869969/AP_18204090157745-pic905-895x505-41297.jpg">

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нападение Ирана на американские силы на Ближнем Востоке не осталось бы без последствий. Об этом сообщает ТАСС.

«Угрожая нападением на США, они должны подумать больше, чем дважды», — сказал Помпео.

По его словам, Вашингтон внесет иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций через неделю.

Реклама

Он также добавил, что КСИР якобы несет ответственность за гибель американских солдат в Ираке.

Ранее сообщалось, что высший совет национальной безопасности Ирана внес Вооруженные Силы США в список террористических организаций.