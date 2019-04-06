НАТО и Грузия провели совместные учения в Черном море

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В МВД Грузии заявили, что страна провела совместные учения с НАТО в Черном море. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, в учениях принимали участие четыре корабля военного альянса, а также два корабля береговой охраны МВД Грузии.

Цель учений заключалась в том, чтобы улучшить «уровень совместимости и взаимодействия» военно-морских сил двух стран, уточнили в МВД.

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Уточняется, что корабли НАТО прибыли в Грузию 1 апреля, но уже покинули территориальные воды страны.

Ранее сообщалось, что Россия провела ракетные стрельбы в Черном море.