НАТО и Грузия провели совместные учения в Черном море
В МВД Грузии заявили, что страна провела совместные учения с НАТО в Черном море. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, в учениях принимали участие четыре корабля военного альянса, а также два корабля береговой охраны МВД Грузии.
Цель учений заключалась в том, чтобы улучшить «уровень совместимости и взаимодействия» военно-морских сил двух стран, уточнили в МВД.
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Уточняется, что корабли НАТО прибыли в Грузию 1 апреля, но уже покинули территориальные воды страны.
Ранее сообщалось, что Россия провела ракетные стрельбы в Черном море.