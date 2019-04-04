«Идем не с протянутой рукой»: Порошенко о вступлении в НАТО
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что благодаря ракетному щиту страна войдет в НАТО «не с протянутой рукой». Об этом сообщает УНН.
Как отмечается, политик произнес свою речь во время испытания ракетного комплекса «Ольха М».
«Мы идем в НАТО не с протянутой рукой, а как полноценный, равный партнер...», — подчеркнул Порошенко.
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Он добавил, что Украине также отстаивает демократию и свободу в Европе, а также дает отпор «агрессору».
Ранее сообщалось, что Порошенко подписал программу партнерства с НАТО.