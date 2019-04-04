«Многие сгорали от стыда»: МИД России отреагировал на сравнение Сталина, Гитлера и ИГ

Замглавы российского МИДа Александр Грушко дал комментарий по поводу слов генсека НАТО Йенса Столтенберга, сравнившего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, руководителя Советского государства Иосифа Сталина и террористическую группировку Исламское государство. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Столтенберг говорил, что «у свободы есть враги» и их необходимо «сдерживать» или, если не срабатывает, то «сражаться» с ними. Он добавил, что, если желания о мире недостаточно, нужно действовать.

Реклама

«В Норвегии, которую Красная армия освобождала от немецко-фашистских захватчиков, вчера многие сгорали от стыда», — заявил Грушко.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО приравнял ИГ (организация запрещена в России), Гитлера и Сталина.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.