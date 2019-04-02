Washington Examiner: США должны экспортировать F-35 лишь надежным странам

Соединенные Штаты должны продавать истребители F-35 только надежным партнерам, поэтому отказ в поставке боевых самолетов Турции, на вооружении которой российская противовоздушная оборона, закономерное решение в интересах нацбезопасности, пишет в The Washington Examiner обозреватель Том Роган.

У F-35 были проблемы, однако теперь этот истребитель считается самым многофункциональным в мире боевым самолетом и вторым в мире по превосходству в воздухе.

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»[Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган думал, что может заполучить русский пирог и откусить от американского. США правы в том, что учат его на ошибках», — пишет Роган.

Отказ США в продаже Анкаре F-35 последовал после неоднократных предупреждений. В Вашингтоне призывали отказаться от закупок российского зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф». Американская сторона полагает, что совместное использование ПРО России вместе с американской авиацией может нанести ущерб нацбезопасности США.

Ранее сообщалось, что Вашингтон настаивает на отказе Анкары от российских С-400.