Какое «мощное» оружие пригодится НАТО в случае противостояния с РФ, рассказали эксперты

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В The Business Insider появилась публикация о «мощных» образцах оружия НАТО, которые могут быть использованы при гипотетическом конфликте с российской стороной.

По мнению экспертов, к таким образцам вооружения относится истребитель США F-35 Lightning II, отличающийся от подобных самолетов более совершенным оборудованием и незаметностью. Кроме того, в распоряжении стран блока есть истребитель Eurofighter Typhoon, который можно сравнить с последними версиями российского Су-35.

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Также в материале упоминаются, немецкий боевой танк Leopard 2 и американский противолодочный самолет P-8A Poseidon.

Ранее сообщалось, что Пентагон возрождает военную стратегию холодной войны для борьбы с Россией.