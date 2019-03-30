«Не стоит искать приключений»: депутат о беспилотнике США у берегов Крыма
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал провокацией полет беспилотника ВВС США у берегов Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости».
При этом он призывал «не искать приключений» у российских границ».
«Они пытаются продемонстрировать, что по-прежнему являются мировыми полицейскими, поэтому патрулируют все уголки земного шара», — отметил Шеремет.
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Член нижней палаты добавил, что логика американской стороны остается непонятной. Депутат подчеркнул, что испытывать терпение бесконечно не получится.
Ранее сообщалось, что беспилотник США заметили у линии разграничения в Донбассе.