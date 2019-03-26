Times of Israel: Нетаньяху представил Путину и Трампу план по Сирии

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху представил президенту США Дональду Трампу план по урегулированию сирийского кризиса, пишет The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

До Трампа этот план был показа президенту России Владимиру Путину, который проявил к документу интерес, говорится в материале.

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Сирийский план урегулирования Нетаньяху включает план по удалению иранских сил из региона, рассказал чиновник, однако отказался уточнить детали.

Отмечается, что источник указал на важность трехстороннего подхода к решению сирийского кризиса между США, Россией и Израилем.

Ранее в Иране рассказали, чем США занимаются в Сирии.