Военные подтвердили испытание противоракет в Калифорнии

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Представитель авиабазы Ванденберг в Калифорнии Майкл Стоунсайфер подтвердил, что с военного объекта был осуществлен запуск ракет. Об этом сообщает The Tribune.

По данным издания, противоракеты успешно перехватили ракеты вероятных противников Соединенных Штатов, Ирана и КНДР. При этом Стоунсайфер не уточнил, какие именно ракеты были запущены с базы Ванденберг.

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В Пентагоне в настоящий момент не комментировали запуск противоракет.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США провели испытания двух противоракет для перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР).