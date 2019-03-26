Военные подтвердили испытание противоракет в Калифорнии
Представитель авиабазы Ванденберг в Калифорнии Майкл Стоунсайфер подтвердил, что с военного объекта был осуществлен запуск ракет. Об этом сообщает The Tribune.
По данным издания, противоракеты успешно перехватили ракеты вероятных противников Соединенных Штатов, Ирана и КНДР. При этом Стоунсайфер не уточнил, какие именно ракеты были запущены с базы Ванденберг.
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В Пентагоне в настоящий момент не комментировали запуск противоракет.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США провели испытания двух противоракет для перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР).