Ядерные бомбардировщики США заметили у границ России
Три стратегических бомбардировщика США заметили у российских границ. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, речь идет о самолетах Boeing B-52H Stratofortress, которые могут нести ядерный заряд.
Как отмечается, бомбардировщики были замечены у границ Калининградской области.
Реклама
При этом один из самолетов якобы подлетел к границе России для отработки бомбометания по базе флота.
Ранее сообщалось, что самолет США провел разведку у границ России.