Ядерные бомбардировщики США заметили у границ России

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Три стратегических бомбардировщика США заметили у российских границ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, речь идет о самолетах Boeing B-52H Stratofortress, которые могут нести ядерный заряд.

Как отмечается, бомбардировщики были замечены у границ Калининградской области.

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При этом один из самолетов якобы подлетел к границе России для отработки бомбометания по базе флота.

Ранее сообщалось, что самолет США провел разведку у границ России.