США присвоили успехи армий России и Сирии, заявили в Дамаске
Депутат парламента Сирии Ашвак Аббас заявила, что США пожинают плоды успехов российской и сирийской армий в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ), передает РИА «Новости».
При этом, по ее словам, заявления Вашингтона о полной победе над боевиками — исключительно политические. Она отметила, что США уже больше десятка раз объявляли о ликвидации ИГ.
«Я думаю, что это политическое заявление, не имеющее связи с реальностью, а цель его — взбудоражить общественное мнение», — заявила Аббас.
Депутат подчеркнула, что с ИГ «боролись сирийская армия и российские ВКС, а не американцы», и Вашингтон просто желает «пожинать плоды успехов других стран».
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что 100% территорий Сирии и Ирака освобождены от ИГ.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.