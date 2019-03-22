Российские крейсеры включили в список самых смертоносных в мире

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В США российские крейсеры «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев» включили в список самых смертоносных кораблей на планете. Об этом сообщает The National Interest.

«Российские крейсеры типа «Киров» имеют огромные размеры и огневую мощь», — говорится в материале.

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Уточняется, что «Петр Великий» и «Адмирал нахимов» находятся сейчас на вооружении и модернизации. Причем, по данным издания, эти корабли и раньше были быстрыми, мощными, могли выследить и уничтожить американские авианосцы с ядерным оружием.

Как отмечается, надводные корабли стали средством в борьбе между США и Японией, с одной стороны, и Россией и Китаем, с другой.

Ранее сообщалось, что в России появятся фрегаты, способные нести почти 50 ракет «Калибр».