Порошенко: военные НАТО приезжают «учиться» у «воинов» Украины

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2014 году украинская армия была «голой и босой», а в 2019 обладает «мощным» боевым духом и «фантастической боеспособностью». Свое мнение он выразил в эфире «Армия FM».

«Уже наши партнеры из стран-членов НАТО приезжают к нашим украинским воинам учиться», — заверил Порошенко.

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Он уточнил, что солдаты Вооруженных сил Украины учат своих коллег из НАТО, «как давать отпор агрессии», а также одерживать победу в «гибридной войне».

Ранее Порошенко заявил о прибытии турецких ударных беспилотников на Украину.