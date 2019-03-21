США пригрозили Турции приостановкой поставок F-35

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Исполняющая обязанности помощника министра обороны США Кэти Уилбаргер заявила, что американская сторона может приостановить подготовительные мероприятия для поставки в Турцию самолетов F-35. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, США могут пойти на данный шаг для того, чтобы «послать сигнал» Турции.

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Она также добавила, что подобные решения связаны с покупкой российских ЗРК С-400 Турцией.

Однако, Уилбаргер не уточнила, какие именно шаги может принять Вашингтон.

Ранее СМИ сообщили, что С-400 может положить конец союзу США и Турции.