Видео полета Шойгу над Сирией опубликовало Минобороны

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Минобороны опубликовало видео, на котором показаны самолеты-истребители, которые сопровождали борт министра обороны Сергея Шойгу при полете над территорией Сирии. Запись была размещена в твиттере ведомства.

В комментарии к ролику уточняется, что борт Шойгу сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим.

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Ранее сообщалось, что Шойгу приехал в Сирию по поручению президента России Владимира Путина на встречу с президентом республики Башаром Асадом.

Шойгу и Асад обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, проблему международного терроризма и ряд других внешнеполитических задач.