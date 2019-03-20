Видео полета Шойгу над Сирией опубликовало Минобороны
Минобороны опубликовало видео, на котором показаны самолеты-истребители, которые сопровождали борт министра обороны Сергея Шойгу при полете над территорией Сирии. Запись была размещена в твиттере ведомства.
В комментарии к ролику уточняется, что борт Шойгу сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим.
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Ранее сообщалось, что Шойгу приехал в Сирию по поручению президента России Владимира Путина на встречу с президентом республики Башаром Асадом.
Шойгу и Асад обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, проблему международного терроризма и ряд других внешнеполитических задач.