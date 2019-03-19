Шойгу по поручению Путина посетил Сирию

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Сирию обсудил с президентом Башаром Асадом вопросы борьбы с международным терроризмом, сообщает РИА «Новости».

«По поручению президента России Владимира Путина 19 марта министр обороны генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку Сирию. В Дамаске Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Башаром Асадом и передал главе Сирии послание от президента России Владимира Путина», — говорится в сообщении.

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В ходе переговоров обсуждались также различные аспекты обеспечения безопасности в ближневосточном регионе и постконфликтного урегулирования.

Кроме того, затрагивались темы дальнейшего расширения возможностей по добровольному возвращению беженцев и временно-перемещенных лиц к местам своего проживания в Сирии, а также оказания сирийскому населению гумпомощи.

Ранее Шойгу отчитался о перевооружении армии России.