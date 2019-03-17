Сирийские СМИ сообщили о гибели четырех мирных жителей от взрыва мины

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В результате взрыва мины на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор погибли четыре мирных жителя, еще 36 человек пострадали. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

В агентстве уточнили, что мину заложили боевики террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Также известно, что она находилась в районе деревни Шула.

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Ранее «Би-би-си» сообщала, что российский майор Сухроб Каримов, который отправился в командировку в Сирию летом прошлого года, уже несколько недель считается пропавшим без вести.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.