В МИД рассказали о планах по размещению ракет в Европе
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что российская сторона не будет размещать ракеты в Европе пока этого не делает США. Об это он рассказал в интервью журналу «Международная жизнь».
Баланс будет обеспечиваться «симметричными» мерами. Однако Москва пока не планирует размещать российские ракеты в Европе.
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«Мы не планируем размещать ракеты, в том числе в европейской части страны, до тех пор, пока в Европе не появятся соответствующие американские средства», — подчеркнул Грушко.
Он отметил, что жители Европы сами не хотят жить рядом с американскими ракетами, поэтому европейцам необходимо воспротивиться решению США.
Ранее сообщалось, что США начали производство запрещенных ДРСМД ракет.