Times заинтересовалась «галлюциногенной станцией» на фрегате «Адмирал Горшков»

Газета The Times рассказала о проходе российского эсминца «Адмирал Горшков» у берегов Великобритании, а также описала вооружение корабля.

Значительная часть материала посвящена станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин», которая якобы может вызывать галлюцинации и тошноту. В газете рассказали, что «Филин» создан для использования в темное время суток — станция может ослепить и дезориентировать противника с помощью световых импульсов.

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В The Times напомнили, что принимавшие участие в испытании «Филина» заявляли, что не могут вести прицельный огонь во время действия станции. Некоторые также жаловались на дезориентацию в пространстве, тошноту и галлюцинации.

Ранее сообщалось, что британский эсминец начал слежку за «Адмиралом Горшковым» в Ла-Манше.