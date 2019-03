NPR: КНДР готовится к запуску ракеты

КНДР может готовиться к проведению ракетного пуска. Об этом сообщает National Public Radio.

В распоряжении американской радиостанции появились спутниковые фотографии компании DigitalGlobe, на которых виден научно-исследовательский центр Санумдон, где производили первые в стране межконтинентальные баллистические ракеты.

Реклама

На снимках изображены легковые и грузовые автомобили, припаркованные рядом с объектом. Также вблизи центра замечены железнодорожные вагоны и подъемные краны.

По словам директора программы по нераспространению в Восточной Азии Института международных исследований Миддлбери в Монтерее Джеффри Льюиса, это может означать, что КНДР готовится к запуску ракеты.

«Если сложить все это вместе, то можно предположить, что КНДР находится в процессе создания ракеты», — уточнил Льюис.

Однако пока непонятно, будет ли это военная ракета или ракета для запуска спутников. Кроме того, сроки предполагаемого запуска также неизвестны, уточняет радиостанция.

Ранее сообщалось, что в МИД России высказались о сотрудничестве с КНДР по баллистическим ракетам.

JUST IN: North Korea may be preparing to launch a missile or space rocket, based on satellite images shared exclusively with NPR. https://t.co/OllSw7ZYHf