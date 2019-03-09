NPR: КНДР готовится к запуску ракеты
КНДР может готовиться к проведению ракетного пуска. Об этом сообщает National Public Radio.
В распоряжении американской радиостанции появились спутниковые фотографии компании DigitalGlobe, на которых виден научно-исследовательский центр Санумдон, где производили первые в стране межконтинентальные баллистические ракеты.
На снимках изображены легковые и грузовые автомобили, припаркованные рядом с объектом. Также вблизи центра замечены железнодорожные вагоны и подъемные краны.
По словам директора программы по нераспространению в Восточной Азии Института международных исследований Миддлбери в Монтерее Джеффри Льюиса, это может означать, что КНДР готовится к запуску ракеты.
«Если сложить все это вместе, то можно предположить, что КНДР находится в процессе создания ракеты», — уточнил Льюис.
Однако пока непонятно, будет ли это военная ракета или ракета для запуска спутников. Кроме того, сроки предполагаемого запуска также неизвестны, уточняет радиостанция.
Ранее сообщалось, что в МИД России высказались о сотрудничестве с КНДР по баллистическим ракетам.
JUST IN: North Korea may be preparing to launch a missile or space rocket, based on satellite images shared exclusively with NPR. https://t.co/OllSw7ZYHf— NPR (@NPR) 8 марта 2019 г.