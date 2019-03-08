В Турции назвали сроки развертывания С-400 в стране

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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что процесс развертывания российских зенитных ракетных комплексов С-400 начнется в октябре текущего года. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время ВВС Турции изучают, где лучше расположить российские комплексы.

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Он также добавил, что С-400 нужны для «обеспечения защиты населения» Турции.

Акар подчеркнул, что покупка Турцией российских ЗРК была «вынужденной мерой».

Ранее сообщалось, что Турция отказалась от американских Patriot в пользу С-400.