США намерены поставить Украине новое вооружение

США рассматривают возможность поставок Украине нового вооружения помимо уже предоставленного противотанкового ракетного комплекса, сообщает УНИАН.

Об этом рассказал верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.

По его словам, данный вопрос должен пройти «политические обсуждения».

Он отметил, что рассматривается возможность предоставления вооружения, включающего военно-морские системы, чтобы помочь Украине реагировать на такие инциденты воде ситуации в Керченском проливе.