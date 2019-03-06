США намерены поставить Украине новое вооружение
США рассматривают возможность поставок Украине нового вооружения помимо уже предоставленного противотанкового ракетного комплекса, сообщает УНИАН.
Об этом рассказал верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.
По его словам, данный вопрос должен пройти «политические обсуждения».
Он отметил, что рассматривается возможность предоставления вооружения, включающего военно-морские системы, чтобы помочь Украине реагировать на такие инциденты воде ситуации в Керченском проливе.